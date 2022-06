Offener Brief

Sehr geehrte Frau Anna Netrebko!

Ja, man hat’s nicht leicht als Iwan-Diva in diesen Tagen. Alle Welt will klare Worte, wo Sie doch einfach nur singen wollen und mit dem österreichischen Pass reisen. Um den haben Sie, wie diese Woche einem Interview mit der „Zeit“ zu entnehmen ist, tatsächlich gefürchtet. Sanktionen und so.