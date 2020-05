Neue Freiheit?Wenn uns die Krise etwas lehrt, dann Verzicht und Reduktion auf das Wesentliche

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Entzugserscheinungen waren und sind allerorts nicht zu übersehen. Corona und die damit verbundenen Einschränkungen haben unser aller Leben in den letzten Wochen nachhaltig verändert. Gerade deshalb hat die Rückkehr zur sogenannten Normalität in kleinen Schritten immer auch etwas Befreiendes an sich.