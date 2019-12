Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Er habe sich überlegt, ob er leger in Hemd und Sakko zu seiner ersten Pressekonferenz als designierter Kärntner Bischof geht, oder doch mit Kollar, dem weißen, unter den Hemdkragen gesteckten (Priester-)Streifen. Marketz kam im Kollar – und kündigte neben ersten inhaltlichen Positionierungen an, dass er nicht ins bischöfliche Palais übersiedeln werde, sondern in seiner Innenstadtwohnung bleiben wolle; um auf dem Weg zur Arbeit Arbeitende auf der Straße zu treffen. Er wolle sich – wie seit Jahren – für Menschen am Rande der Gesellschaft einsetzen. Er wolle eine einfache Sprache verwenden, um verstanden zu werden. Bei der Caritas habe er gemerkt: Es gehe nicht um große Begriffe, entscheidend sei, was für die Menschen konkret spürbar wird.