Kameradschaft erleben und was fürs Land bewegen“. Mit diesem Slogan machte das Verteidigungsministerium 2016 noch Werbung in eigener Sache. Von einem „Heer der Möglichkeiten“ stand da auf großflächigen Plakaten zu lesen. Und drei Jahre später? Kommando zurück. Der verordnete Sparkurs treibt immer seltsamere Blüten. Sogar die traditionelle Allerseelenfeier im Gedenken an die gefallenen Soldaten muss von Samstag auf Montag verlegt werden, um sich die anfallenden Überstunden für das Personal zu ersparen.