Guten Morgen!

Sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit der vermeintlich guten: So lautet eines der zehn Gebote für Journalisten. Schwere Prüfung. Sie hieße, auch dort Abstand zu halten, wo man sich zugehörig fühlt, zum Beispiel: der eigenen Branche und Armin Wolf. Er ist der Leitstern. Ihm folgt man, vor allem auf Twitter. Dass alle Journalisten einander wechselseitig zutwittern, ist eine Verhaltensweise, die der Zunft nicht guttut. Sie fördert die Assimilation im Denken und Schreiben, sie fördert das Für-Einander-Schreiben und das konformistische Rudelverhalten, das ist keine sehr elegante Formation, um der Misstrauenskrise, in der die etablierten Medien gefangen sind, zu begegnen. Und ganz heikel wird der Herdentrieb im Zustand des kollektiven Aufgebrachtseins, auch im begründeten. Er schwächt die Unbefangenheit und das Genausein in der Wahrnehmung.