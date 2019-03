Facebook

"Warum soll ich für eine Zukunft studieren, die es so bald nicht mehr geben wird? Niemand tut etwas, um die Zukunft zu retten!“ Die 16-jährige Greta Thunberg aus Schweden ist mit dieser Aussage die Speerspitze einer weltweiten Jugend-Bewegung geworden, die gestern auch von Klagenfurt bis Lienz Jugendliche auf die Straße lockte, um einer neuen Protestkultur Ausdruck zu verleihen. 1000 Schüler waren es in Klagenfurt, 300 in St. Veit, in Lienz waren knapp 100 mit dabei.