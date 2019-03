Facebook

Haben Sie schon einmal das Gedankenexperiment versucht, sich in Theresa May hineinzuversetzen? Und? Hätten Sie, wie die britische Premierministerin, bis heute durchgehalten? Trotz all der fast täglichen Rücktrittsaufforderungen, Misstrauensvoten, Abstimmungsniederlagen, trotz all der vergeblichen und demütigenden Reisen nach Brüssel und in andere europäische Metropolen? Vermutlich nicht.