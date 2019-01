Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verantwortlichen der Tourismusregion Wörthersee haben in den letzten Jahren einiges richtig gemacht. Veranstaltungen wie das Pink Lake Festival oder das Yoga Festival sind Erfolgsgeschichten, sprechen neue Zielgruppen an und sorgen für ein jüngeres, moderneres Image. Die Stärkung der Nebensaisonen gelingt immer besser. Auch die Wörthersee Plus Card, die See.Ess.Spiele oder der Ultratrail haben sich bewährt.