Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es soll der bisher stärkste Weihnachtseinkaufssamstag werden, und doch ist dieser 8. Dezember voll von Widersprüchen. Zum Bummel schwelt in der Branche der engen Margen und knappen Löhne der Tarifkonflikt zwischen Handelsunternehmen und 430.000 Angestellten. Den beiden Tarifparteien schaut noch wer über die Schultern: der fünfköpfige Riese "FAAMG". So kürzen US-Börsehändler die am besten performenden Daten- und Technologiekonzerne facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google ab.