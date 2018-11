Facebook

Die nächste Woche verspricht, turbulent zu werden. Zu Beginn muss die britische Premierministerin Theresa May um ihr Amt fürchten. Am Ende steht ein EU-Gipfel zum Ausscheiden Großbritanniens aus der Union, harmlos Brexit genannt. Seit das Konvolut der Scheidungsvereinbarung vorliegt, durchläuft die Insel einen schmerzhaften Prozess der Ausnüchterung. Die Begegnung mit der Realität, die der drastische Schritt nach sich ziehen muss, entsetzt Befürworter wie Gegner des Abschieds aus der Union. Sie reagieren sich an einer Frau ab, die in geradezu heroischer Ruhe abzuwickeln versucht, was sie eigentlich von Anbeginn an für einen Fehler hielt. Sollte sie die nächsten Wochen politisch überdauern, ist ihr die Aufnahme in die überschaubare Schar demokratischer Superhelden gewiss.