Unlängst als entwöhnter Nikotinist in der rauchgeschwängerten Luft eines Klagenfurter Innenstadtlokals: An der Bar wird über Luftverschmutzung diskutiert, über Auspuffgase und die daraus resultierenden Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit. Auch Feinstaub ist ein Thema. 80 bis 100 Mikrogramm pro Kubikmeter werden angeblich in der Landeshauptstadt bei bestimmten Wetterlagen gemessen, erzählt einer. Im Freien wohlgemerkt. Was er nicht sagt: Würde die Messstation vor uns auf der Theke stehen, dann wäre es wohl mindestens das Fünffache.

