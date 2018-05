Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Vergabe von sportlichen Großereignissen böte das eine oder andere Mal wahrlich Stoff für Geschichten. Wenn, ja wenn man wüsste, was hinter den Kulissen wirklich vorgeht. Faktum ist: In Griechenland wird die Exekutive des Internationalen Skiverbandes seine Weltmeisterschaften vergeben. Einst war es die Vollversammlung, die - so wie es bei der Olympia-Vergabe nach wie vor ist - über Austragungsorte abstimmte. Weil das aber für die Kandidaten ins Geld ging und man sich den Vorwurf der Bestechung nicht gefallen lassen wollte, wurde der Entscheiderkreis auf die Exekutive beschränkt.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.