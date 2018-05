Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kleine Ursache, riesiger Schaden: ein Defekt am Ladegerät eines Elektrobootes soll den Großbrand ausgelöst haben, der die Bootswerft „Jetmarine“ in Kirschentheuer in Schutt und Asche legte und einen Schaden in Höhe von drei Millionen Euro hinterließ.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.