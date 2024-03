Ein Gespenst geht um im demokratischen Europa: die bisweilen lustvoll kultivierte Angst vor einem Radikalisierungsschub der Wähler. Vor erstarkenden Rändern und einer erodierenden Mitte. Fast im Wochentakt bricht sich diese Sorge in mehr oder weniger bangen Erwartungen Bahn. Sie liegt wie ein Schatten über den vielen Urnengängen des Scheideweg-Jahres 2024.

Doch zugleich wird offenkundig – und das ist des Pudels Kern -, dass die Parteien der Mitte diesem Sog nach rechts (und punktuell nach links, siehe heute die Option auf einen KPÖ-Bürgermeister in Salzburg) nicht viel entgegenzusetzen haben. Bisher erschöpft sich die Mitte in rechtschaffener Ratlosigkeit.

Mandanten und Mandatare haben sich tief voneinander entfremdet, sie reden und handeln aneinander vorbei. Wie tief der Graben ist, zeigt beispielhaft eine neue Studie der pro-europäischen Denkfabrik ECFR (European Council on Foreign Relations). Das Papier will auf Basis des erforschten Meinungsklimas Strategien für „europafreundliche“ Parteien für die EU-Wahl im Juni entwerfen.

Die Studie attestiert der EU-Kommission zwar Erfolge bei Corona, dem Grünen New Deal und der Ukraine-Hilfe, doch leider würden diese von vielen Wählern „nicht als solche gesehen“. Tenor: Wir sind eh furchtbar gut, aber unsere Auftraggeber begreifen das nicht.

Als Lösung wird nicht etwa die bessere Übersetzung der Politik oder mehr Respekt vor den Wählerwünschen empfohlen. Sondern man rät dazu, die „Erfolgsbilanz“ der Kommission nicht zum Thema zu machen, da dies nach hinten losgehen könne. Zu befürchten sei „ein Popularitätsschub für die Rechtsextremen“. (Dass europaskeptische Parteien umstandslos als rechtsextrem gebrandmarkt werden, ist Teil des Problems.)

Selten wurde die Kluft so klar illustriert: Politiker, die ihr Handeln als Erfolg sehen, sollen aus Angst vor dem Wähler darüber schweigen. Man könnte das als Miniatur abtun, doch ECFR ist nicht irgendwer. Dahinter steht die geballte Orthodoxie der konservativen und sozialdemokratischen Parteien Europas. Also genau jene Mitte, die ihren Vertretungsanspruch verteidigt.

Wenn man diesen Zustand als Krise der Demokratie bewertet, dann muss man deutlich sagen: Nicht die Wähler sind in der Krise. Sie folgen nur dem urdemokratischen Prinzip, dass sie jene Kräfte wählen, von denen sie sich Abhilfe für ihre Ängste und Probleme erhoffen. In der Krise sind die alten Volksparteien, die so tief in Machtspiele, Interessen-Intrigen und Lobby-Rücksichten verstrickt sind, dass sie den Normalbürger mit Hausverstand nicht mehr sehen.

Statt sich selbst einzureden, man sei halt unerkannt erfolgreich, hilft nur eine Hinwendung zum Souverän. Der will einen schlanken Staat, intakte soziale Sicherung, Geldstabilität, Arbeitsplätze, dichte Grenzen und die gerechte Verteilung von Arbeits- und Steuerlasten. Und Politiker, die gute Ideen anderer aufgreifen und eigene Irrtümer zugeben. Eine simple Formel. Aber offenbar zu komplex für weite Teile der Politik.