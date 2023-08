Österreich hat die "falsche Form der Zuwanderung", befindet Integrationsministerin Susanne Raab und wünscht sich mehr Arbeits- und weniger Fluchtmigration. Doch der Ruf Österreichs unter ausländischen Arbeitskräften ist ausbaufähig: Regelmäßig rangiert die Alpenrepublik in Befragungen in Sachen Willkommenskultur auf den letzten Plätzen. Wie aussagekräftig solche Umfragen sind, ist unklar. Dass in Österreich aber grundsätzlich Skepsis gegenüber Migranten herrscht, scheint plausibel. Dass die "besten Köpfe", die Raab sich wünscht, sich anderswo eher willkommen fühlen, ebenso.