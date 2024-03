Dass eine Regierungspartei alleine einen Untersuchungsausschuss einsetzt, ist ungewöhnlich. Doch die ÖVP will sich in Sachen parlamentarische Aufklärungsarbeit versuchen – kämpft dabei allerdings mit einem holprigen Start. Schon das Verlangen musste wegen eines Datumsfehlers zweimal eingebracht werden, nun fehlen Zeugen für die erste Befragungswoche. Dass am Donnerstag überhaupt Auskunftspersonen aussagen, ist unwahrscheinlich. Wie die ÖVP in nur wenigen Wochen ihren besonders breiten Untersuchungsgegenstand abarbeiten will, ist ohnehin offen.