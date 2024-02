Nur keine Wellen: Der Verband der Uni-Professoren will, dass Plagiate in universitären Arbeiten nach zehn Jahren verjähren. Argument: Rechtssicherheit. Die seriöse Prüfung alter Arbeiten sei schwierig, die Zitierpraxis habe sich geändert. Und: Die Studenten seien damals „praktisch kaum in diesen Fragen geschult worden“.