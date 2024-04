„Wien, Wien nur du allein“, trällerte einst Peter Alexander. Inzwischen ist Wien auch für Migranten die „Stadt der Träume“ geworden. Zwei Drittel aller Syrer, die seit der großen Flüchtlingswelle 2015 in Österreich Schutz gesucht haben, leben in Wien. Durch den Familiennachzug steigen die Zahlen noch schneller an, was die Schulen, die Ärzteschaft und den Wohnungsmarkt überfordert.