Schon wieder ein neuer Rekord: Am letzten Sonntag wurde in Österreich so viel Strom mit Windrädern erzeugt wie nie zuvor, meldete stolz der Geschäftsführer der Interessensgemeinschaft Windkraft. Er wollte damit das Votum der Bevölkerung des Waldviertels in Niederösterreich verstärken, wo sich drei von fünf Gemeinden für die Errichtung von Windrädern aussprachen.