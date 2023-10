Don’t drink and drive“ – na, wer kennt die Kampagne nicht? Im gleichen Atemzug die nächste Frage: Wer hat den Spruch schon einmal ignoriert oder stieg zu jemandem ins Auto, der die Worte nicht so ernst genommen hat? „Ach, die drei Gläser Wein, bitte“; „Ach, die paar Bier, da kann ich schon no’ fahren“ – die Überschätzung der eigenen Fahrkünste steigt leider parallel zum Alkoholpegel an.