Die Jungen wollen nicht so recht arbeiten, wird gerne beklagt. Dass viele ihrer Generation lieber an Work-Life-Balance als an ihre Pensionsvorsorge denken, bemängelt auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP). Aber wie den vermeintlich arbeitsunwilligen Nachwuchs anwerben? Vor dieser Herausforderung stehen angesichts einer massiven Pensionierungswelle Arbeitgeber in vielen Branchen.