Anfangs waren zwei Konzerte geplant, nun werden es vier. Und alle waren sie binnen weniger Minuten ausverkauft. Um die 200.000 Zuschauer werden also insgesamt bei den Konzerten der britischen Pop-Rock-Band Coldplay im August 2024 im Wiener Ernst-Happel-Stadion dabei sein. Der Tour-Titel „Music of the Spheres“ passt wie die Faust aufs Auge – mit dem Run auf ihre Konzerte sind Chris Martin & Co. wieder einmal in neue Sphären vorgedrungen, selbstredend waren etwa auch die jeweils drei Konzerte in München und Düsseldorf im kommenden Jahr sofort ausverkauft. Coldplay haben über die Jahre ihren Ruf als formidable Stadionband verfestigt und füllen mühelos mehrfach große Arenen – Acts wie Taylor Swift (im Juli 2024 dreimal im Happel-Stadion) oder Bruce Springsteen tun das auch. Das pandemiebedingte Darben hat die Sehnsucht und Nachfrage nach großen Konzerterlebnissen befeuert, das Ärgernis von ewigen Online-Warteschleifen beim Versuch Konzertkarten zu ergattern wird in Kauf genommen.