Seit Mittwoch zeigt sich der Terror nun auch im bürgerlichen, gar adeligen Gewand, genauer in Cordhose und Tweed-Sakko. Das trug Heinrich XIII. Prinz Reuß an dem Morgen, an dem ihn Polizisten in Handschellen abführten. Der 73-Jährige ist mutmaßlich ein führender Kopf des Netzwerks aus Reichsbürgern und Rechtsextremen, das den Ermittlungen zufolge einen gewaltsamen Putsch in Deutschland plante. 25 Personen wurden am Mittwoch in einem der größten Anti-Terror-Einsätze der Bundesrepublik Deutschland verhaftet.