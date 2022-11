Heute möchte ich ein Loblied singen auf eine Eigenschaft, die in den vergangenen Jahren stark aus der Mode geraten ist: auf die Naivität. Diese Eigenschaft lässt sich kaum jemand gerne nachsagen, denn wer gilt schon gerne als leichtgläubig, realitätsfremd oder gar töricht? Wer möchte das sein in einer Welt, gebeutelt von Pandemie, Ukraine-Krieg und Fake News, in der es zunehmend darum geht, schnell eine unerschütterliche Meinung zu haben, stets Bescheid zu wissen und sich von niemandem etwas vormachen zu lassen?