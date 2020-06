Facebook

Matthias Strolz © Fresh Content

Was mich am Menschsein am meisten fasziniert: unsere Üppigkeit an Potenzial. Kein anderes Lebewesen kann so viel Verschiedenes sein und werden. Wir baden im Überfluss an Talent und Möglichkeit. Manchmal drohen wir darin auch zu ertrinken. Noch nie waren wir mehr gefordert, uns selbst gut zu führen, um nicht auf Abwege zu kommen. Dies gilt insbesondere in Zeiten großer Verwerfungen, in die wir gerade hineinwachsen.