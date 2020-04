Facebook

Erboste Zuschriften bekamen wir, warum ORF 2 oder ORF III am 29. März keinen katholischen Gottesdienst übertrugen und der gläubige Gebührenzahler zu Servus TV oder zum Bayrischen Rundfunk wechseln musste (im ORF lief an besagtem Sonntag ein Evangelischer Gottesdienst). Obwohl es Streaming-Angebote gibt, wie auch auf kleinezeitung.at, ist das gerade für ältere Menschen oft keine brauchbare Lösung. Wie stark die Bedeutung von Messen im TV in Coronazeiten zugenommen hat, weisen ja die Quoten aus. Am Palmsonntag erreichte ORF 2 mit der Übertragung aus dem Stephansdom ab 9.30 Uhr im Schnitt 318.000 Seher. Der Marktanteil war mit 28 Prozent sogar höher als der des beliebten „Tatorts“ im Hauptabend (21 Prozent). Vor Corona hatten katholische Gottesdienste am Sonntagvormittag (2018 bis 2020 gerechnet) durchschnittlich 75.000 Seher bei elf Prozent Marktanteil. Der Palmsonntag war also mehr als vier Mal so stark genutzt.