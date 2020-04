Facebook

Sie erinnern sich noch an Herbert Kickls berittene Polizei, in Paraphrasierung der Affäre-Waldheim oft Reiterstaffel genannt? Was wurde getobt, weil man darin eine Militarisierung der Polizei, die Hinwendung zum autoritären Staat und die Abkehr von des Selbstbildes vom „Freund und Helfer“ sah. Die Einwände waren wichtig und oft auch richtig. Mittlerweile haben die Pferde ihr Gnadenbrot, selbst die Katze „Mizeleutnant“, die die Mäuse im Stall fangen sollte, wurde außer Dienst gestellt. Das Prestigeprojekt des einstigen Innenministers interessiert mittlerweile so viel wie ein umgefallener Sack Hafer.