Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sehr rasch hat sich der ORF vor einem Jahr schon bald nach der Serien-Premiere zu einer Fortsetzung von „Walking On Sunshine“ entschlossen – und da fragt sich natürlich, ob bei dieser Schnelligkeit Drehbuch und Inszenierung nicht leiden. Auch, weil wie bei den „Vorstadtweibern“ nur ein Autor die Geschichten und Charaktere weiterdreht – oder manchmal eben nicht.

Heute Vormittag stellt ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner der Presse die zweite Staffel vor, die am 27. Jänner startet. Pro Episode der ersten Staffel konnten im Schnitt 642.000 Zuschauer angelockt werden, das ist also die Vorgabe.