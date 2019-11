Der „freie Wettbewerb“ in der Fliegerei mutiert in Wien zum Irrsinn. Die AUA hat keine andere Wahl, als den Preis dafür in Köpfen zu zahlen. In Brüssel sollten bald die Köpfe rauchen.

Symbolbild © APA/HELMUT FOHRINGER

Es gibt Forderungen, die kann kein Unternehmen aufstellen, wenn es nicht gleich von der Konkurrenz verhöhnt werden will. Denn wer in diesem kranken, entgleisten Billigticket-Wettbewerb überleben will, muss in der Schlacht zu denselben Mitteln greifen, will er nur den Funken einer Chance haben.