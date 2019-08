Facebook

Vor 20 Jahren betrat Wladimir Putin die politische Bühne in Moskau, zunächst als Premier von Boris Jelzins Gnaden. Am 9. August 1999 hätten wohl nur die wenigsten Beobachter geglaubt, dass der kleine und schmächtige Arbeitersohn, der beim KGB Karriere gemacht hatte, in wenigen Jahren zu einem der mächtigsten Staatenlenker weltweit aufsteigen würde.