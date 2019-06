Facebook

Kürzlich las ich einen Artikel über den neuesten Männermodetrend. Der lautet: ganz (selbst-)bewusst schlechter Geschmack. Als Trendsetter wurde etwa Schauspieler Shia LaBeouf angeführt, der in Hollywood oft in dreckigen Bergschuhen über den Walk of Fame walkt. Oder Sänger Justin Bieber, der sich in New York gern in schlabbrigen Jogginghosen, Tennissocken und Hotelschlapfen zeigt. Haute-Couture-Häuser wie Versace reagierten schon darauf und setzten mit ihrer Frühjahrsmode für den Mann teilweise auch auf den „Ugly Look“.



Der sicherste schlechte Geschmack lässt sich aber immer mit dem Blick in die Vergangenheit finden. Ich sage nur Schlaghosen, Hawaiihemden, Schulterpölster! In ein paar Jahrzehnten werden sich unsere Enkel bestimmt darüber zerkugeln, wie Politiker damals knackwurstig und hochwasserhosrig aussahen: Bad Taste aus der K&K-Zeit, auch Kern&Kurz-Mode oder Slim Fit genannt!