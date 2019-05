Facebook

"Dancing Farce“ schlug ein werter Leser als passenderen Titel für die Tanzshow im ORF aus, die dessen Unterhaltungsabteilung nicht selbst entwickelt, sondern 2005 von der BBC eingekauft hat. Inklusive der Entscheidungsfindung.

Bespiel: Sind letzte Woche für Sängerin Virginia Ernst 9999 Anrufe bzw. SMS eingegangen und für Stefan Petzner 10001, also nur zwei Stimmen mehr, hatte er dennoch die Nase vorn, obwohl Ernst von der Fachjury für die zwei Tanzdarbietungen insgesamt 57, Petzer aber nur 22 bekommen hatte. Dieser Punkteunterschied hat keine Bedeutung. Der Letztplatzierte bei der Jury braucht nur eine Stimme beim Televoting mehr als der Vorletzte in der Jurywertung, um in die nächste Runde aufzusteigen.