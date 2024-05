Haben Sie sich in diesen Tagen auch schon einmal gefragt, was in den Köpfen jener ablaufen muss, deren Großeltern oder Urgroßeltern im Holocaust ermordet worden sind? Oder in jenen, deren Angehörige sich noch in der Gewalt der Hamas befinden oder deren Kinder, Eltern am 7. Oktober von Hamas-Terroristen in Israel ermordet worden sind? Was sie sich denken, wenn der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes jetzt einen Haftbefehl wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit gegen den israelischen Regierungschef und seinen Verteidigungsminister beantragt? Und gleichzeitig gegen einige Hamas-Anführer. Ja, GLEICHZEITIG und nicht im Oktober nach dem grauenhaften Massaker an mehr als 1200 Israelis, oder im November oder Dezember. Welch ein Signal!