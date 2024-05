Die Befragungen im U-Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch enden eher kümmerlich. Am Dienstag legte der aus der FPÖ ausgeschlossene Grazer Gemeinderat Alexis Pascuttini einen primär wirren Auftritt hin. Die Hoffnung der ÖVP, vom verstoßenen Blauen neue Einblicke in die schwelende FPÖ-Finanzaffäre in Graz zu erhalten, blieben unerfüllt.