Mögen Sie Wortspiele? Ich habe ja eine Schwäche dafür – oder auch eine „signifikante Affinität“ zu solchen sprachlichen Interventionen, wie einst eine Professorin konstatierte. Die von einem Studienfreund erstellte Word-Datei mit dem klingenden Namen „Wortspiele, Aphorismen und Phrasen für jede Lebenslage“ wurde gemeinsam zum „Opus Magnum“ ausgebaut – in unserer Phantasie zumindest. Der formschöne Ausspruch „To make a mountain from a molehill”, den der Englisch-Professor im exakten British English prägte, gehört heute noch zum Standardrepertoire. Während man bei uns aus Mücken Elefanten macht (dank Social Media ein omnipräsentes Phänomen), entstehen im Englischen aus Maulwurfshügeln echte Berge. Die Beschreibung, eine Sache größer zu machen als sie ist, tauchte schon im 16. Jahrhundert erstmals auf. Beim nächsten Besuch auf der Insel nicht vergessen, denn dort gilt, um noch einmal den großartigen Pädagogen zu zitieren: „When in London, do as the Londoners do!“