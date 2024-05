Es ist gut gepflegte Tradition, dass zirka ein halbes Jahr vor einer einschneidenden Wahl erste Stichproben im Land erhoben werden. Also spürte vergangene Woche Meinungsforscher Peter Hajek in unserem Auftrag wieder akribisch dem steirischen Stimmungsbild nach und präsentiert nun ein Ergebnis, das die politische Landkarte gänzlich neu vermessen würde: Die FPÖ läge klar auf Platz 1 - im Gleichklang mit den bundesweiten Umfragen scheint ihr der Sieg bei den steirischen Landtagswahlen ebenfalls sicher zu sein. Im aktuellen Blitzlicht bei 29 Prozent, könnten die Blauen am Wahlabend sogar an der magischen 30-Prozent-Marke knabbern. Soll Mario Kunasek also schon einmal auf dem Sessel des Landeshauptmanns probesitzen? Besser nicht, denn für den steirischen FPÖ-Obmann dürfte dieser Job ein unerfüllbarer Wunschtraum bleiben – aller Wahrscheinlichkeit nach muss seine Partei auch als Stimmenstärkste weiterhin die harte Oppositionsbank drücken.