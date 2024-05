Schlechte Nachrichten für den Finanzminister: Die Ratingagentur Scope vertraut Österreich in finanziellen Dingen nicht mehr uneingeschränkt. Sie hat unsere langfristige Bonität von „AAA“ auf „AA+“ gesenkt, und das mit beunruhigender Begründung. Wir könnten in Sachen Budget strukturell nicht mehr mit den europäischen Top-Ländern mithalten. Inhaltlich verbergen sich dahinter gewaltige Schieflagen, etwa der Staatszuschuss zu den Pensionsausgaben, der Jahr für Jahr verlässlich steigt. Das wenigstens ist ein Fixpunkt in turbulenter Zeit: Sowohl das Budgetdefizit als auch die Schuldenquote bleiben stabil in der roten Zone.