Herbert Kickl begeistert seine Anhänger. Hinzu kommt die eklatante Schwäche der Konkurrenz. So gesehen ist es kein Zufall, dass er und seine Partei in den Umfragen führen. Doch mit dem Höhenflug wachsen auch die Bestrebungen, welche die Überflieger wieder nach unten ziehen wollen. Alle immer gegen den Stärksten: So ist Politik – und keiner weiß das besser als Kickl, der Stratege.