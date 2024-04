Jede trägt so ihre Perlen der Weisheit spazieren, die meisten sind vor langer Zeit aufgefädelt und seither nie wieder auf Echtheit überprüft. Kleiner Auszug:

Nasse Handys brauchen Reis..

Alle Menschen bohren in der Nase.

Morgen ist auch noch ein Tag.

Die Welt ist rund.

Wir sterben alle.

Irgendwann kommt der Tag, an dem der Geschirrspüler die Küche überschwemmt.

Niemals in der Wanne fönen.

Wenn der Kundendienst dich weiterverbindet, hast du schon verloren.

Die Chinesische Mauer ist das einzige Menschenwerk, das man vom Weltraum aus sieht.