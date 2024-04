Österreichs Wirtschaft segelt durch schwere See. Das Wachstum steigt so langsam wie die hartnäckig hohe Inflation sinkt. Und der nächste Sturm zeichnet sich bereits am Horizont ab: Wenn die Ukraine, wie geplant und angekündigt, mit Jahresende den Gas-Transitvertrag mit der russischen Gazprom ersatzlos auslaufen lässt, droht Österreich aufgrund seiner anhaltenden Abhängigkeit von russischen Gas-Importen eine neue Steigerungsrunde im fatalen Ringelspiel aus Energiepreiskosten, Inflation und Wettbewerbsfähigkeit.