„Die haben sich getrennt“, sagt eine Freundin, als es um einen gemeinsamen Kumpel und seine Beziehung geht. Oh nein, denke ich: die zwei waren so ein gutes Team! Früher war er sehr unsicher, konnte keine Entscheidung allein treffen und brauchte dauernd Bestätigung. Aber in der Beziehung zu ihr veränderte sich sein Aggregatzustand, aus flüssig wurde fest: Er gewann Selbstvertrauen, wurde souveräner.