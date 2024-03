Gestern ist in Wien die erste Boeing 787 von Austrian gelandet. Ein Grund zum Feiern. Wären da nicht die Streiks bei Austrian Airlines. Von den neuen Flugzeugen profitiert, neben den Passagieren, in erster Linie das fliegende Personal. Mehr Co-Piloten können Kapitäne werden, mehr Flugbegleiter zum Purser, also Chef der Kabine. Der Gewerkschaft ist das Angebot von, in Summe, 18 Prozent plus für Kapitäne und Flugbegleiter und 28 Prozent plus für Co-Piloten zu wenig und nicht nachhaltig genug. Sie kritisiert den Gehaltsunterschied zur Lufthansa. Die Gehälter der 500 AUA Piloten liegen derzeit zwischen 8600 und 13.700 Euro, der 500 Co-Piloten zwischen 4900 und 8000 Euro und der 2500 Flugbegleiter zwischen 2200 und 3500 Euro im Monat. Brutto, ohne Zulagen. Ums Geld kann es da wohl nur für die Flugbegleiter gehen.