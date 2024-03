Putins ruchlose Taktik, um vom eigenen Versagen abzulenken

Kommentar. Der Verdacht, dass der Kriegsherr im Kreml, der sich als alternativloser Bewahrer Russlands in sein eigenes Geschichtsbuch eintragen will, vor allem vom eigenen Versagen ablenken will, liegt nahe: Warnungen der USA vor möglichem Terror in Russland wurden ignoriert.