Landeshauptmann Christopher Drexler ist kein kühner Visionär, sondern ein pragmatischer, unaufgeregter Verwalter mit Überblick. Sein Profil ist (anders als früher) betont konservativ, sein wichtigstes Versprechen heißt „Stabilität“. Das wurde am Montagabend in Drexlers zweiter Steiermarkrede erneut deutlich. Damit ist auch klar, wie er im Herbst den ÖVP-Wahlkampf anlegen will.