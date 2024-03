Den morgigen Montag beginnt Österreich wieder einmal mit einem schönen Rekord. Nein, wir feiern nicht das grünste Ski-Saisonfinale aller Zeiten oder die Bestmarke an verputzten Stelzen seit Erbauung des Schweizerhauses, sondern beschließen die denkwürdige Eintragungsfrist für insgesamt 14 Volksbegehren. Nie zuvor ließen sich so viele Initiativen gleichzeitig unterstützen, vom Bekenntnis zum Verbrennungsmotor über das Verbot des Unkrautvernichters Glyphosat bis zum Wissenstest für hoffnungsfrohes Politikpersonal war wohl für alle Aufgebrachten etwas dabei. Falls wider Erwarten nicht, wird man bestimmt bei den gut 70 Anträgen fündig, die aktuell noch in der Unterstützungsphase verharren - darunter so fantastische Forderungen wie „Unternehmen aufblühen lassen“, „Bestes Regierungssystem einführen“, „Pkw besser nutzen“ oder „Erlebnisfreudvolle Mamas daheim“, ein Versprechen, das auch müde Morgenpostlerinnen gleich wieder munter macht.