Wahlberichterstattung ist auch die Zeit der (nicht immer gelungenen) Wortspiele und Metaphern. Bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg hatten und haben sie wieder Hochkonjunktur. „Die ÖVP danklt in der Stadt Salzburg ab“, war gestern schon zu lesen – und „Euphorie in (Dankl)-Rot“, „Dunkelrot gefärbte Spießigkeit“ oder „Der Robin Hood im dunkelroten Pullover“. Zugegeben – auch unser gewitztes „Marx oder Mozart?“ mit den hübschen Mozartkugeln (ja, die „Echten“, nicht die „Originalen“) auf der sonntäglichen Titelseite fand nicht jedermann (geht in Salzburg auch schon fast als Wortspiel durch) gelungen oder verständlich. Der formschöne Buchtitel „Alle sind so ernst geworden“ (Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre) kommt mir dieser Tage immer wieder in den Sinn.