Bekommt Salzburg nach Graz als zweite Landeshauptstadt einen kommunistischen Bürgermeister? Nicht nur das Politpublikum hierzulande, sondern auch die Auslandspresse blickt gebannt auf die Mozartstadt, in der sich heute sieben Kandidaten um das Amt des Stadtoberhauptes bewerben. Im Brennpunkt steht dabei der erst 35-jährige Kay-Michael Dank l , dem bei den Landtagswahlen vor einem Jahr das Kunststück gelang, seine KPÖ Plus mit 22 Prozent aller Stimmen zur zweitstärksten Partei in der Festspielstadt zu machen.