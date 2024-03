Immer wieder höre ich, Klagenfurt sei nicht mehr sicher am Abend. „Nur noch Ausländer“, Messerstechereien. Ich bin oft spät in Klagenfurt unterwegs. Ich persönlich habe mich noch nie unsicher in Klagenfurt gefühlt. Ein Blick auf die Fakten bestätigt diesen Eindruck: Im Zehn-Jahres-Rückblick ist die Gesamtkriminalität in Kärnten rückläufig.