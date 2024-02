Guten Morgen, geschätzte Leserinnen und Leser!



Wie geht es Ihnen, wenn Sie in der gestrigen ZIB 2 die Warnung des Bundeskanzlers hören, es müsse ein dritter Weltkrieg verhindert werden? Oder wenn der französische Staatspräsident einen Angriff von Russland auf Europa nicht ausschließt. Und Ursula von der Leyen erklärt, die Kriegsgefahr in Europa sei „real“. Solche Ansagen kannte ich bislang nur aus Büchern aus dem Geschichteunterricht im Gymnasium. Welche „Geschichte“ mit ungewissem Ausgang läuft da gerade „live“ vor unseren Augen ab? Welche Schlagzeilen werden in 30 Jahren in den Geschichtebüchern stehen? Fragen, die sich in diesen Tagen viele stellen. Oder jene, ob die Ansage von Emmanuel Macron bis zum Ende durchdacht war.