Was schenken am kommenden Valentinstag? Werbebriefe raten zu einem Candle-Light-Dinner, Handschuhen oder einer Eat-Drink-Box, weil Grillen auch im Winter bereits ein Hit sein soll. Eine Bekannte meinte, sie wolle das Buch „Die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe“ von John Gottman schenken. Sie habe es gerade gelesen und denke, es könnte auch ihrem Mann klarmachen, worauf es in einer funktionierenden Partnerschaft ankomme. Gottman erklärt in diesem Buch, wie wichtig es ist, Zuneigung und Bewunderung füreinander zu pflegen und wie wichtig es sei, zuzuhören. Letzteres sei, sagt sie, in ihrer Beziehung ein wirkliches Problem. „Er hört mir selten bis nie zu und wenn ich ihm sage, dass er nicht richtig zuhört, sagt er: Ich habe dir doch gerade zugehört.“